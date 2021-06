Corona-Testzentren: Was ihr wissen solltet

Wahrscheinlich haben die meisten von euch schonmal einen Corona-Test gemacht. In vielen Schulen werden sie ja mittlerweile regelmäßig durchgeführt. Aber auch, um in Geschäfte oder zum Friseursalon gehen zu können, muss man oft einen negativen Corona-Test vorzeigen. Und weil sich so viele Menschen auf das Coronavirus testen möchten, gibt es mittlerweile ziemlich viele Orte, an denen Corona-Tests durchgeführt werden.