Es gibt aber ein Problem für viele Reisende: In einigen Ländern müssen sie in Quarantäne, wenn sie dort ankommen. So soll verhindert werden, dass sich Menschen mit dem Coronavirus angesteckt haben, ohne es zu merken und sich das Virus so weiterverbreitet. Nur, wer einen Test gemacht hat und so beweisen kann, dass er sich nicht mit dem Coronavirus angesteckt hat, kommt in manchen Ländern um die Quarantäne herum.