Er ist zwar nur fünf bis sechs Millimeter klein, aber wenn es um Störenfriede im Wald geht, ist er der Größte! Der Borkenkäfer. Seine Lieblingsspeise ist die Fichte. Borkenkäfer entwickeln sich unter der Rinde der Bäume. Dort fressen sie sich ihren Weg durch den Baum und bringen die Bäume so zum Absterben. Borkenkäfer richten jedes Jahr enorme Schäden im Wald an und vernichten riesige Baumflächen. Und: Borkenkäfer profitieren vom Klimawandel – wenn es also immer häufiger heiß und trocken ist. Denn: Normalerweise finden sie ihre idealen Lebensbedingungen in Bäumen, die ohnehin schon krank und fast abgestorben sind. Gesunde Bäume können sich bei genug Feuchtigkeit und Kälte gut gegen die Käfer wehren. Dürre und Trockenheit über eine lange Zeit führen jedoch dazu, dass sich der Borkenkäfer massenweise vermehren kann und auch die gesunden Bäume nicht mehr vor ihm geschützt sind.

Bildquelle: Matthias Hiekel/zb/dpa