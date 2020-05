In solchen Flüchtlingslagern ist die Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken ziemlich groß. Die Empfehlungen einzuhalten, wie man sich vor einer Coronainfektion schützen kann, ist in diesen Lagern fast unmöglich. Weil die Menschen so eng zusammenleben müssen, gibt es keine Chance Abstand zu halten. Außerdem fehlt der Platz um erkrankte Menschen von anderen abzuschirmen. Hier in Deutschland und in vielen anderen Ländern müssen Menschen mit Covid-19 ja in Quarantäne, damit sie möglichst niemanden anstecken. In überfüllten Flüchtlingslagern ist das nicht möglich. Genausowenig wie gründliches Händewaschen - dazu fehlen dort oft ausreichend sauberes Wasser und Seife. Also: Weil die Menschen sich dort kaum schützen können, könnte sich das das Coronavirus dort also besonders schnell ausbreiten.