Es gibt wieder mehr Veranstaltungen mit vielen Menschen.

Quelle: dpa

Viele dieser Neuinfektionen gehen auf Familienfeiern, Veranstaltungen, oder auch auf Ansteckungen am Arbeitsplatz zurück. Während es in den ruhigeren Wochen eher Neuansteckungen in sogenannten Hotspots gab, also in begrenzten Gebieten, verteilen sie sich jetzt über das ganze Land. Das und das Verhalten der Menschen bereitet einigen Experten Sorgen. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte zum Beispiel, dass manche das Gefühl hätten, die Pandemie sei "doch gar nicht so schlimm" und manche Menschen ermüdet seien, die Regeln einzuhalten.