Das sind die aktuellen Corona-Regeln

Schulen: Allen Schülerinnen und Schülern soll ermöglicht werden, dass sie vor den Sommerferien wieder zum Unterricht können. Das geht aber nur wenn bestimmte Regeln beachtet werden. Welche das sind, ist unterschiedlich, denn diese Regeln machen die Bundesländer.



Schülerinnen und Schüler, die besondere Unterstützung in der Schule brauchen, denen zum Beispiel ein Laptop oder Internet fehlt, um von Zuhause aus Aufgaben zu erledigen, sollen bevorzugt werden.



Klassen, die dieses oder nächstes Jahr eine Abschlussprüfung haben oder auf eine weiterführende Schule wechseln, sind in vielen Städten schon wieder in der Schule. Lest hier, wie das so läuft: