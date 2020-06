Doch jetzt kommt das große ABER. Denn natürlich stecken sich trotzdem auch Kinder mit dem Coronavirus an - auch wenn das bei ihnen wohl seltener passiert als bei Erwachsenen. Und wenn Kinder sich das Virus eingefangen haben, sind sie offenbar fast genauso ansteckend wie Erwachsene. Darauf deuten die Studien von anderen Forschern hin. Wenn Kinder das Virus haben, können sie damit also auch andere anstecken. Vorsichtig müsst ihr also trotzdem sein!