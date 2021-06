Coronavirus: So ist die Lage in Deutschland

Während sich in Deutschland das Coronavirus zurzeit nicht so schnell verbreitet, steigen in einigen Ländern, darunter Großbritannien und Indien, die Ansteckungszahlen gerade wieder. Der Grund ist eine Mutation - also eine Variante des Coronavirus mit dem Namen: Delta. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen davor, dass sich diese Variante auch in Deutschland verbreiten könnte.