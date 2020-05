In der Stadt New York City und in der Region rund um die Stadt sind besonders viele Menschen erkrankt. Viele Krankenhäuser dort sind überfüllt. Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger können dort oft nicht alle Menschen so behandeln, wie es eigentlich sein müsste. Doch es gibt etwas Hoffnung: Neueste Zahlen zeigen, dass sich die Ausbreitung des Coronavirus in New York wohl verlangsamt.