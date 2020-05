Seit Montag sind die Regeln in Indien weniger streng. Bestimmte Fabriken und Firmen dürfen wieder öffnen, wenn sie sich an bestimmte Vorschriften halten. Doch daran gibt es Kritik. Forscherinnen und Forscher befürchten, dass sich dadurch das Coronavirus weiter ausbreitet. Am Montag wurden so viele neue Coronafälle gemeldet wie noch nie seit Beginn der Coronakrise in Indien.