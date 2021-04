Mitverantwortlich für die schlechte Lage in Indien ist vermutlich auch eine neue Virus-Mutation, die sich wohl schneller ausbreitet. Deutschland und viele andere Länder haben deshalb einen Einreisestopp verhängt. Nur in Ausnahmefällen dürfen Menschen von Indien nach Deutschland reisen. So soll verhindert werden, dass sich die indische Virus-Mutation auch in anderen Ländern ausbreitet.