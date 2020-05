Der Kinderschutzbund fordert seit einigen Tagen, dass es auch Lockerungen der Corona-Regeln geben muss, die Kindern helfen. Und tatsächlich sollen jetzt zumindest Spielplätze und Zoos wieder öffnen dürfen. Allerdings sollen Eltern aufpassen, dass die Kinder sich nicht zu nahe kommen. Wann Kitas und Schulen wieder für alle aufmachen können, das ist noch unklar. Denn Experten und Politiker haben die Sorge, dass sich Kinder dort besonders leicht gegenseitig mit dem Coronavirus anstecken und es sich so wieder schneller verbreitet. Am 6. Mai wollen die Politikerinnen und Politiker aber entscheiden, wann welche Schüler wie wieder zur Schule gehen können und ob und wie Kinder wieder in Sportvereinen trainieren können.