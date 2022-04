Ab Sonntag gilt in vielen Situationen in Deutschland keine Maskenpflicht mehr, etwa beim Einkaufen im Supermarkt. Auch die 2G- und 3G-Regeln, also dass nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete in Restaurants dürfen, gilt nicht mehr. Aber es gibt auch noch Situationen, in denen weiter Maske getragen werden muss - in Krankenhäusern, Arztpraxen und zum Beispiel in Straßenbahnen und Bussen.