Registrierungszettel auf einer Theke.

Quelle: Marijan Murat/dpa/Archivbild

"Bibi Blocksberg" oder "Darth Vader" - in den vergangenen Monaten hatten zu viele Menschen gelogen, wenn sie in ein Restaurant gingen und dort ihre Kontaktdaten - also Name, Adresse und/oder Telefonnummer - hinterlassen sollten. Dafür gibt es von jetzt an eine Strafe: Macht jemand falsche Angaben und wird erwischt, muss er oder sie mindestens 50 Euro zahlen.



Das ist wichtig, falls einer von ihnen positiv auf Corona getestet wird. Dann müssen alle anderen Gäste, die mit ihm im Lokal waren, darüber informiert werden - damit sich das Virus nicht weiter verbreitet. Sind die Kontaktdaten aber falsch, ist das nicht möglich.