In unserem Nachbarland Österreich wurden die Schulen am Montag übrigens wieder geöffnet. Die Schülerinnen und Schüler müssen vor Ort in der Schule zuerst einen Corona-Schnelltest machen, bevor sie am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen. Nach sechs Wochen Corona-Shutdown gibt es in Österreich seit Montag die ersten Lockerungen, sodass Schulen und Geschäfte wieder geöffnet sind. Hotels und Restaurants bleiben aber weiter geschlossen. Und auch in Dänemark dürfen alle jüngeren Schulkinder bis zur 4. Klasse seit Montag wieder zur Schule gehen - die Älteren haben weiter Distanzunterricht.