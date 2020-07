Er erinnerte daran, was in dem österreichischen Ort Ischgl vor wenige Monaten passiert war. Dort hatten viele Menschen aus vielen Teilen Europas Skiurlaub gemacht und gemeinsam Partys gefeiert. Expertinnen und Experten wissen mittlerweile, dass sich dort viele Menschen mit dem Coronavirus angesteckt hatten und das Virus so mit in ihre Heimatorte in ganz Europa brachten. Zurück zuhause haben sie dann andere Menschen angesteckt und das Virus verbreitete sich.