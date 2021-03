Am Samstagmorgen starteten einige Supermärkte den Verkauf solcher Corona-Selbsttests. Obwohl sich jeder Kunde und jede Kundin nur eine Packung kaufen durfte, waren die Tests super schnell ausverkauft. Wer da nicht ganz früh dran war, ist leider leer ausgegangen. In der kommenden Woche sollen aber auch in anderen Supermärkten, in Drogerien und in Apotheken Selbsttests verkauft werden. Ein genauer Tag ist noch nicht bekannt.