Costa Rica liegt in Mittelamerika. Das ist der schmale Teil, der Nord- und Südamerika verbindet. Im Norden grenzt Costa Rica an das Land Nicaragua und im Süden an Panama. Außerdem liegt das Land zwischen zwei Meeren: im Osten am Karibischen Meer und im Westen am Pazifischen Ozean. Die Hauptstadt des Landes heißt San José. Costa Rica ist sehr viel kleiner als Deutschland und hat rund fünf Millionen Einwohner. Zum Vergleich: In Deutschland sind es etwa 83 Millionen.