Bei privaten Familienfeiern zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan haben sich wohl viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Gäste der Feiern hatten sich nicht an die Abstandsregeln gehalten. Im Anschluss an die Feiern kamen die Menschen mit Hunderten weiteren Menschen in und rund um Göttingen in Kontakt - zum Beispiel in der Schule oder auf der Arbeit. So konnte sich das Virus noch weiter verbreiten.