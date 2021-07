Für die schwedische Supermarktkette ist ein großer Schaden entstanden, schließlich konnte sie in 800 Märkten nichts verkaufen und kein Geld verdienen. In der Vergangenheit gab es schon häufiger Angriffe auf die Computer von Firmen, aber zum Beispiel auch auf Kraftwerke und Krankenhäuser. Und das kann sehr gefährlich werden. Ohne Strom bleiben zum Beispiel Fahrstühle stecken und in Krankenhäusern könnten Ärztinnen und Ärzten wichtige Informationen fehlen, um Kranke richtig zu behandeln.