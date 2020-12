Immer mehr Schülerinnen und Schüler in Deutschland werden Opfer von Cybermobbing - also Mobbing im Internet. Das sagt eine Studie, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. 2017 waren noch rund 13 Prozent aller Kinder und Jugendlichen von Cybermobbing betroffen - 2020 sind es schon 17 Prozent. Das heißt, dass jeder sechste Schüler oder jede sechste Schülerin unter Cybermobbing leidet. Insgesamt sind in Deutschland also fast zwei Millionen Kinder und Jugendliche davon betroffen. Und das ist leider eine ganz schön große Zahl!