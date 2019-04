Im Juni geht logo! auf Tour durch Deutschland. Die logo!-Nachrichten werden dann drei Wochen lang immer live aus einem anderen Ort gesendet. Fast 500 Bewerbungen haben wir von euch gekriegt mit allen möglichen Themen, die euch bewegen, ärgern oder wichtig sind. In den vergangenen Wochen hatten wir ziemlich viel damit zu tun, all diese Briefe und Mails zu lesen. Für diese Vielzahl an tollen Themen sagt logo!: DANKE!