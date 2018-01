Am Sonntagvormittag haben Politiker der Parteien SPD, CDU und CSU in Berlin mit den Sondierungsgesprächen begonnen. In diesen Gesprächen geht es darum, zu prüfen, ob und wie die Parteien gemeinsam regieren können. Bis Donnerstag oder Freitag werden die Sondierungsgespräche wohl gehen, dann soll feststehen, ob sich die Parteien vorstellen können, erneut eine Große Koaltion (kurz GroKo) zu bilden.