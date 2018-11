Braunkohle liegt meist nicht so weit unter der Erde. Um an die Braunkohle ranzukommen, wird sozusagen die obere Schicht der Erde weggeschaufelt. Dabei wird aber häufig die Landschaft zerstört. Zum Beispiel werden Wälder abgeholzt, unter denen die Braunkohle liegt. Trotzdem ist es leichter, an die Braunkohle ranzukommen als an die Steinkohle. Deshalb kostet es auch weniger Geld, Braunkohle abzubauen. Braunkohle lässt sich aber nicht so gut transportieren. Deshalb sind die Kraftwerke, in denen mit der Braunkohle Strom erzeugt wird, auch häufig in der Nähe des Abbau-Gebietes. Braunkohle wird hauptsächlich benötigt, um Energie und Wärme zu erzeugen.