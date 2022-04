Cheerleading ist nur was für Mädels? Von wegen! Die ersten Cheerleader im 19. Jahrhundert waren Männer. Frauen hatten da anfangs nichts zu suchen. Männliche Cheerleader in den USA verteilten sich bei Sportveranstaltungen im Publikum. Mit lauten Rufen feuerten sie ihr Team an und machten richtig Stimmung! Das klappte gut und irgendwann fand dieses Anfeuern bei immer mehr Spielen an vielen Orten in den USA statt. Bis Frauen regelmäßig beim Cheerleading dabei waren, hat es einige Jahre gedauert. Heute sind es meistens Frauen, die den Sport ausüben.

Bildquelle: imago