Für die meisten Menschen in Deutschland beginnt das neue Jahr am 1. Januar. In der jüdischen Religion dagegen ist im Herbst mit Rosch Haschana der Beginn des neuen Jahres. Viele gläubige Juden feiern das Fest zwei Tage lang. Es soll an den Anfang der Welt und ihre Entstehung durch Gottes Hand erinnern.