Egal ob Pommes, Burger oder Pizza - ihr könnt euer Lieblings-Fast Food einfach selbst machen. Der Vorteil: Ihr bestimmt die Zutaten und wisst deshalb genau, was drin ist. Es gibt also keine versteckten Zusatzstoffe oder zu viel Salz oder Zucker. Und ihr könnt bei den einzelnen Zutaten außerdem noch darauf achten, dass sie frisch sind oder lange satt machen - wie zum Beispiel Salat und Gemüse auf dem Burger oder ein Vollkornteig bei der Pizza. Das macht euer Fast Food schon ein bisschen gesünder. Außerdem wisst ihr am besten, was euch schmeckt und könnt euch so eure Lieblingspizza oder Burger selbst zusammenstellen.