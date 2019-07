Vielleicht habt ihr auch schon das eine oder andere Bild gesehen, das mit der "FaceApp" erstellt wurde? Viele Menschen, darunter auch Prominente, posten gerade Fotos in die Sozialen Netzwerke, auf denen sie viel älter aussehen, als sie eigentlich sind. Diese Fotos werden mithilfe der "FaceApp" erstellt - einer App für Smartphones. Einfach ein Bild aussuchen und in die App laden - ruckzuck lässt einen die App so alt aussehen wie eine Oma oder einen Opa. Das Ergebnis sieht zwar meistens ziemlich lustig aus, doch der Spaß hat einen Haken.