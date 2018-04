Die Firma "Cambridge Analytica" soll Trump dabei geholfen haben, US-Präsident zu werden. Quelle: reuters

Klingt ganz schön kompliziert? Und warum sind Daten von Facebook-Nutzern überhaupt interessant für die US-Präsidentschaftswahl? Wer das Online-Netzwerk Facebook nutzt, will mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Er hinterlässt dort aber auch seine Daten. Daten sind Informationen über den Nutzer - zum Beispiel E-Mailadresse, Telefonnummer oder Wohnort. Viele Facebook-Nutzer liefern auch andere Daten - zum Beispiel laden sie Urlaubsfotos in das Netzwerk oder sie klicken auf den "Gefällt mir"-Knopf und verraten somit etwas über ihre Interessen. Facebook speichert all diese Daten.