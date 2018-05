Eine Aktie ist ein Papier, auf dem steht, dass man einen Teil eines Unternehmens besitzt. So ein Unternehmen ist zum Beispiel die Post. Kauft man eine Post-Aktie, besitzt man also einen kleinen Teil der Post. Das ist kein bestimmtes Teil, wie zum Beispiel ein Briefkasten, sondern man ist einer von ganz vielen Besitzern der Post als Ganzes. Kauft man gleich mehrere Aktien, wird der Anteil an der Firma größer.



Aktien gibt es an der Börse



Aktien kann man an der Börse kaufen und verkaufen. Die Börse ist also so etwas wie ein Marktplatz für Aktien. Beim Handeln mit den Aktien kann es sein, dass der Wert einer Aktie steigt oder fällt. Wenn der Wert steigt, kostet die Aktie mehr. Wenn der Wert der Aktie fällt, kostet die Aktie weniger.