Das solltet ihr vor eurem Urlaub wissen

Jetzt wollt ihr sicherlich wissen, wie es um euer Urlaubsland steht. Die Antwort darauf, welche Regeln in den verschiedenen Ländern gelten und was für die Rückreise nach Deutschland gilt, ändert sich immer wieder. Auf der Seite des Auswärtigen Amtes, so heißt das Deutsche Außenministerium, findet ihr aktuellen Informationen und Hinweise dazu. Sie werden von Experten und Expertinnen zusammengesucht, die mit den verschiedenen Ländern in Kontakt sind. Am besten schaut ihr sie euch gemeinsam mit euren Eltern an. So könnt ihr am besten herausfinden, welches Urlaubsziel dieses Jahr für euch infrage kommt!