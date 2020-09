Stellt euch vor, das Bundesland Bayern würde nicht mehr zu Deutschland gehören wollen. Klingt ziemlich unglaublich - so etwas Ähnliches läuft aber gerade im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland ab. Denn dort sind am Wochenende Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen und haben dafür demonstriert, dass sich Schottland vom Vereinigten Königreich unabhängig macht - also ein eigener Staat wird.