Demonstration gegen Kreuzfahrtschiffe

In Kiel legen in diesem Jahr etwa 180 Mal Kreuzfahrtschiffe an. Die Demonstranten sind der Meinung, dass das zu viel ist. Die Besitzer der Schiffe halten den Demonstranten entgegen, dass sie schon viel dafür tun würden, dass die Schiffe in Zukunft sauberer unterwegs sind. Sie sagen, schon jetzt wären ihre Schiffe weniger umweltschädlich unterwegs, als noch vor ein paar Jahren. Die Schiffe würden teilweise mit weniger umweltschädlichen Kraftstoffen betrieben. Welche Möglichkeiten es gibt, damit Kreuzfahrtschiffe weniger umweltschädlich unterwegs sind, erfahrt ihr im verlinkten Video.