Während der AfD-Demo in Berlin Quelle: Imago

Die Partei AfD ist bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr als drittstärkste Partei in den Bundestag eingezogen. Für die AfD-Politiker und -Anhänger ist das ein großer Erfolg. Bei der Demonstration in Berlin trugen viele Teilnehmer Deutschland-Fahnen und immer wieder forderten sie in Sprechchören: "Merkel muss weg".



Die AfD und ihr Erfolg bereitet vielen Menschen in Deutschland große Sorge. Viele kritisieren, dass mehrere Mitglieder der AfD in den vergangenen Monaten zum Beispiel Stimmung gegen Flüchtlinge gemacht haben. Außerdem haben viele Menschen den Eindruck, dass manche AfD-Mitglieder die Verbrechen verharmlosen, die Adolf Hitler und seine Anhänger während der Nazi-Zeit verübt haben. Wenn die AfD eine Demonstration organisiert gibt es deshalb meistens auch Gegenveranstaltungen. Die Teilnehmer dieser Gegendemos wollen deutlich zeigen, dass es viele Menschen in Deutschland gibt, die nicht mit den Ideen und Vorstellungen der AfD einverstanden sind. So auch am Sonntag: An den Gegendemos haben sogar viel mehr Leute teilgenommen als an der Demonstration der AfD-Anhänger.