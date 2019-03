In Cottbus ist es in den vergangenen Monaten mehrfach zu Gewalt zwischen Einheimischen und Flüchtlingen gekommen. Im Januar gab es gleich mehrere Angriffe in kurzer Zeit. Zum Beispiel haben Unbekannte eine Flüchtlingsunterkunft gestürmt und Bewohner angegriffen. Die Polizei vermutet, dass der Angriff fremdenfeindliche Gründe hat. Aber es gab auch Gewalt von Flüchtlingen gegen Einheimische: Zum Beispiel haben zwei Syrer einen 16-jährigen Deutschen mit einem Messer angegriffen.