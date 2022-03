ZDFtivi | logo! - In Berlin, Deutschland (8/12)

Berühmte Gebäude wurden in den vergangenen Tagen weltweit in den Farben der ukrainischen Flagge angestrahlt – wie hier das Brandenburger Tor in Berlin. Der Pariser Eiffelturm leuchtete genauso blau-gelb wie das Empire State Building in New York und das berühmte Opernhaus in Sydney.