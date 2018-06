Manche brauchten zwischendrin ein Nickerchen. Quelle: reuters

Eigentlich hätte die Konferenz bereits am Freitagabend zu Ende gehen sollen. Weil sich die Teilnehmer bis dahin noch nicht auf klare Ergebnisse einigen konnten, wurde aber noch die ganze Nacht weiter diskutiert und verhandelt. Durchhaltevermögen war also in Bonn gefragt und wahrscheinlich viel Kaffee, um die Nacht hindurch wachzubleiben. Aber es scheint sich gelohnt zu haben: Am Samstagmorgen lagen dann tatsächlich einige Ergebnisse auf dem Tisch.