Die wichtigste Aufgabe des Bundestagspräsidenten ist die Leitung der Bundestagssitzungen. Er achtet zum Beispiel darauf, dass die Abgeordneten nicht zu lange reden und dass keiner unterbrochen wird. Wenn es zu Streitereien kommt, versucht der Bundestagspräsident diese zu schlichten.

Wenn jemand etwas vom Bundestag will, wendet er sich an den Bundestagspräsidenten. Zum Beispiel wenn die Regierung möchte, dass der Bundestag ein Gesetz beschließen soll. Dann teilt sie das dem Präsidenten mit und der leitet dann im Bundestag die Abstimmung über das Gesetz. Der Bundestagspräsident ist also so etwas wie der Chef des Bundestags.