Ali B. soll ein Verbrechen begangen haben. Er soll die 14-jährige Susanna aus Mainz in Deutschland umgebracht haben. Aus Furcht vor der Polizei ist er in das Land Irak geflohen. Dort wurde er in der Nacht zum Freitag von der dortigen Polizei verhaftet. Nach Angaben der irakischen Polizei soll er die Tat zugegeben haben. Am Samstagabend ist Ali B. am Frankfurter Flughafen angekommen. Jetzt werden deutsche Polizisten untersuchen, ob Ali B. wirklich der Täter ist. Und Richter werden entscheiden, ob und wie er bestraft wird.