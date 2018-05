Er gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Welt - der Friedensnobelpreis. Einmal im Jahr wird er vergeben. Diesmal geht er an eine Organisation: die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (englisch abgekürzt: ICAN). Das wurde bereits im Oktober bekannt gegeben. Am Sonntag wurde der Preis nun in der norwegischen Stadt Oslo verliehen.