In dem Land Äthiopien gibt es viele Probleme. Zum Beispiel gibt es dort viele Verstöße gegen Menschenrechte. Seit 2018 ist Abiy Ahmed der Chef der äthiopischen Regierung. Als Regierungschef hat er zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Menschenrechte in dem Land besser eingehalten werden. Außerdem setzt er sich für den Frieden in und um Äthiopien ein. Äthopien und Eritrea waren nach einem Krieg mit tausenden Toten fast 20 Jahre lang verfeindet. Für den Frieden zwischen den beiden Ländern hat Abiy Ahmed viel erreicht: Er hat es geschafft, ein Friedensabkommen mit Eritrea zu schließen. Deshalb wird er von vielen Menschen in seinem Land und auf der ganzen Welt geschätzt. Und deshalb hat sich die Jury auch dazu entschlossen, ihm den Friedensnobelpreis zu verleihen.