Am 30. Januar 2005 gab es im Irak zum ersten Mal seit 50 Jahren freie Wahlen. Danach war der Kurde Dschalal Talabani fünf Jahre lang Staatsoberhaupt des Irak. Im März 2010 wurde wieder gewählt. Seitdem verhandeln verschiedene Parteien miteinander, wer die Regierung in Zukunft stellt. Bisher konnten sie sich noch nicht einigen. Außerdem bekam der Irak eine neue Verfassung. Darin stehen alle Regeln, die im Irak gelten und an die sich alle halten müssen.