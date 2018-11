Die Flagge des Sudan Quelle: public address

Weil sich die Menschen im Norden und Süden des Sudan nicht verstanden, kam es zur Teilung. Aus dem Land Sudan wurden der Südsudan und der Sudan. Die Hauptstadt des Sudan heißt Khartum, was auf deutsch übrigens "Elefantenrüssel" bedeutet.

Der Sudan grenzt an viele Länder: im Norden an Ägypten und Libyen, im Westen an den Tschad und die Zentralafrikanische Republik, im Süden an den Südsudan und im Osten an Äthiopien und Eritrea. Außerdem liegt der Sudan am Roten Meer.