Die meisten Südsudanesen gehören dem Christentum an. Die Religion war auch immer wieder einer der Streitpunkte zwischen Nord- und Südsudanesen. Denn im Norden leben viele Araber, die der Religion des Islam angehören. Zwischen den Nord- und Südsudanesen gab es 22 Jahre lang einen Bürgerkrieg. So nennt man einen Krieg dann, wenn sich die Menschen in einem Land gegenseitig bekämpfen.