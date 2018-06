Die Flagge der DDR Quelle: colourbox.de

Nur eine einzige Partei hatte die Macht: die Sozialistische Einheitspartei (SED). Die Politiker der SED regierten das Land. Sie schrieben vor, wer welchen Beruf lernen durfte. Sie machten Pläne, was und wie viel in den Fabriken hergestellt werden sollte. Obendrein bestimmten sie, was in den Zeitungen geschrieben und im Fernsehen gesendet werden durfte. Fast alle Kinder in der DDR waren bei den "Jungen Pionieren". Dort wurde ihnen beigebracht, dass die Regierung der DDR gut für alle sei.