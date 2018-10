ZDFtivi | logo! - Wichtiges Musikinstrument (2/5)

Johann Christoph Denner, einer der bekanntesten Hersteller für Holzblasinstrumente seiner Zeit, erfand um 1700 in Nürnberg die Klarinette. Der Klang des Instruments erinnerte an eine damals bekannte Trompete, welche Clarino genannt wurde – daher der bis heute gängige Name "Klarinette".