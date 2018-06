Recep Tayyip Erdoğan ist der türkische Präsident.

Noch ist nicht genauer bekannt, warum die beiden Deutschen in der Türkei festgenommen wurden. Vermutlich wird ihnen vorgeworfen, Terroristen zu unterstützen. Insgesamt sitzen zwölf Deutsche in der Türkei in Haft, weil ihnen ähnliche Dinge vorgeworfen werden. Alle streiten die Vorwürfe ab und auch viele andere sind der Meinung, dass sie nicht stimmen. Sie glauben, der türkische Präsident Erdoğan wolle so diejenigen wegsperren, die ihn und seine Regierung kritisieren.