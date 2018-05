ZDFtivi | logo! - Lena und Nele sind Rettungsschwimmerinnen

Das logo!mobil hat Lena und Nele in Diez in Rheinland-Pfalz besucht. Die beiden sind bei der DLRG - der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Die DLRG hilft, wenn ein Unfall im Badesee passiert oder ein Schwimmer in Not gerät.