ZDFtivi | logo! - Eric Frenzel macht Trio-Sieg perfekt (11/31)

Und auch die dritte Medaille in der Nordischen Kombination geht an Deutschland: Eric Frenzel fährt zu Bronze und freut sich gemeinsam mit Johannes Rydzek und Fabian Rießle über den Dreifachsieg! Schon 1976 standen drei Deutsche Kombinierer gemeinsam auf dem Treppchen. Damals war Deutschland jedoch noch geteilt und die Sportler traten sowohl für Ost- als auch für Westdeutschland an.