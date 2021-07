In dem Land Afghanistan gehört Gewalt für viele Menschen zum Alltag. Dort gibt es immer wieder Anschläge, die häufig von der islamistischen Gruppe, die sich „Taliban“ nennt, verübt werden. Die Taliban regierten sogar eine Zeit lang das Land. Sie gingen dabei hart gegen Menschen vor, die sich nicht an ihre strengen Regeln hielten. Die Taliban versteckten auch weltweit gesuchte Terroristen.

Vor rund 20 Jahren kamen Soldaten aus verschiedenen Ländern der Welt nach Afghanistan. Dabei hatten sie mehrere Ziele: Unter anderem wollten sie die Taliban bekämpfen, Frieden und Sicherheit schaffen und eine stabile Regierung in dem Land aufbauen. Die meisten Soldaten, die in Afghanistan im Einsatz waren, kamen aus den USA.